Kırklareli\'nde Trafik Denetimi: 241 Sürücüye Ceza

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 241 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde 9 bin 896 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 241 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca, sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı. - KIRKLARELİ