Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 266 Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 266 Sürücüye Cezai İşlem

Kırklareli\'nde Trafik Denetimi: 266 Sürücüye Cezai İşlem

Kırklareli'nde jandarma, 24 bin 248 aracı kontrol etti ve 266 sürücüye ceza uyguladı.

17.01.2025 18:17
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 266 sürücüye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde 24 bin 248 aracı kontrol etti. Lastik kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 266 sürücülere cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 266 Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika

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