Kırklareli'nde yük treni kazasında yaralı sayısı 5'e yükseldi
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yük treni ile işçi servisini taşıyan minibüs çarpıştığı kazada yaralı sayısı 5'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan minibüse çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi Babaeski Devlet Hastanesine götürülürken 3 kişide hafif yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Tren Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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