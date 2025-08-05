Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 220 makaron ile 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tütün kaçakçılığı yapılığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 4 bin 220 makaron ile 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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