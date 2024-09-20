Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kırklareli'nin Vize ilçesinde ve köylerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, eş zamanlı olarak 18 adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 715 adet captagon hap, 50 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza, 5 gram kubar esrar, 1 adet 7,62 milimetre çapında tabanca, 3 adet av tüfeği, 8 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ