Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.

24.02.2024 16:38
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda köpeği "Zula" ile yapılan aramada 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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