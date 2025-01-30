Kırklareli\'nde Yangın: Erken Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kışlacık köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kışlacık köyünde tek katlı bir evin bacasından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kıyıköy Belediyesi itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını zamanında yapılan müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu. - KIRKLARELİ