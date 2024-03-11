Kırklareli Pınarhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırklareli Pınarhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli Pınarhisar\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 34 BC 2446 plakalı Mercedes marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

11.03.2024 17:17  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 BC 2446 plakalı Mercedes marka kamyon,, Pınarhisar çevreyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Mercedes, İtfaiye, İtfaiye, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli Pınarhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de Dünya Kadınlar Günü'ndeki cinayetin görüntüsü ortaya çıktı
    18:30 İzmir'de Dünya Kadınlar Günü'ndeki cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

    İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde meydana gelen cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının yaklaşık 1 dakika boyunca anne ve kızına bıçakla saldırdığı görülüyor.

  • Muğla'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren şahıs tutuklandı
    18:29 Muğla'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren şahıs tutuklandı

    Muğla'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirirken Samsun polisinin takibi sonucu yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G.'yi takibe alarak yolcu otobüsünden inerken yakaladı. Yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi ve şahıs tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

  • Samsun'da evinin balkonundan ateş açan şahıs, 3 çocuğu yaraladı
    18:27 Samsun'da evinin balkonundan ateş açan şahıs, 3 çocuğu yaraladı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, evinin balkonundan gördüğü sokaktan geçen hasmına tüfekle ateş açtı. Ancak kazara, sokakta oyun oynayan 3 çocuğu yaraladı. Polis tarafından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
    18:27 Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

    Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, fişek, terazi ve para ele geçirildi. 2 zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

  • İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
    18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek

    İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Sözleşme İmzalama ve İş Başlatma Töreni' sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yolu açık olsun' sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, ''Sayın Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek. Dinleyince de direkt o geldi aklıma. Yani 'Tam yol ileri, yolu açık olsun' cümlesi oy vereceğim bir insana söylenir'' dedi.

  • Giresun'da öğrenci servisi devrildi: 10 öğrenci ve sürücü yaralandı
    18:02 Giresun'da öğrenci servisi devrildi: 10 öğrenci ve sürücü yaralandı

    Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • Endonezya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı
    17:54 Endonezya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı

    Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 26'ya yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sel ve toprak kaymaları sonucunda 113 hektarlık tarım arazisi ve yaklaşık 700 ev etkilendi.

  • Ankara'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 16 yaralı
    17:52 Ankara'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Olay, Sincan'ın Beyobası Mahallesinde meydana geldi.


18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
16:30 Tuzla’da dev fabrikada çıkan yangın kontrol altında Tuzla'da dev fabrikada çıkan yangın kontrol altında
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe’ye yüklendi Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe'ye yüklendi
16:57 Benzerliğin de bu kadarı Oscar’a katılan Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:32 Rusya lideri Putin, İngiltere ile balıkçılık anlaşmasını iptal etti Rusya lideri Putin, İngiltere ile balıkçılık anlaşmasını iptal etti
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 18:36:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Pınarhisar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement