Kırmızı Bültenle Aranan Üç Şahıs Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahısların yurtdışında yakalandığını duyurdu. "Kırmızı bültenle aradığımız suçluları yurtdışında ortak operasyonlarla yakalayıp tek tek ülkemize getirmeye devam ediyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve 'Orkinos-Bulut' operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai'de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

'Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız T.H.C., İran'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız F.M., Kolombiya'da yakalandı. Ülkemize iade süreci devam ediyor."

"Devletimizin nefesi suç odaklarının her zaman ensesindedir"

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm birimlere teşekkür ettiğini belirterek, "Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir" şeklinde konuştu. - ANKARA