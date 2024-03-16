Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 kişi yaralandı

Çankırı'da bir binadan düşen kadın hayatını kaybetti

Çankırı il merkezinde bulunan bir binadan düşen 64 yaşındaki kadın, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.