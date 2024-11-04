Kırmızı Işık İhlali Savaş Alanı Yarattı - Son Dakika
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Kırmızı Işık İhlali Savaş Alanı Yarattı

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Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan İsviçreli sürücü, kazaya neden oldu; 2 araç daha çarpıştı.

04.11.2024 11:03
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Kırmızı ışık ihlali yapan İsviçreli sürücü yolu savaş alanına çevirdi: O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan İsviçreli sürücünün karıştığı kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza yapan araçlara çarpmamak için yavaşlayan 2 araç farklı bir kazaya karıştı. İsviçreli turist tercüman aracılığıyla kazayı trafik polislerine anlattı

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi, Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki 83 yaşındaki İsviçreli Frank Wolfgang Z.'nin kullandığı 07 MC 331 plakalı otomobil, Kızılağaç kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Ünal G.' nin kullandığı 07 LIP 52 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 07 LIP 52 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nimet G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taksi sürücüsü tercümanlık yaptı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, İsviçreli sürücünün kullandığı otomobilin kırmızı ışık yanınca kavşakta duran otomobile hızla vurduğu, ortalık toz duman olurken yaklaşık 100 metre ileride durabildiği görüldü. Diğer taraftan taksi sürücüsünün tercümanlığında trafik polislerine kaza anını anlatan İsviçreli sürücü, kavşağa geldiğinde kendisine kırmızı ışık yandığını, hızlı olduğu için duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptığını söyledi.

Çarpmamak için kaza yaptılar

Öte yandan, kazanın meydana geldiği kavşakta aydınlatma bulunmaması ve arkadan gelen araçların kaza yapan araçları son anda fark ederek frene basması nedeniyle bir ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

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