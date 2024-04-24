Kırmızı ışık ihlali yaptı, 4 kişiye çarptı - Son Dakika
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Kırmızı ışık ihlali yaptı, 4 kişiye çarptı

Batman'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin yaya geçidinde çarptığı biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasında kayıt altına alındı. Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan Petrol City Alışveriş Merkezi önünde dün akşam saatlerinde 34 ER 1081 plakalı Audi marka otomobili ile kırmızı ışık ihlali yapan Müslüm Cankurt yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kaza sonrası Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı 3 kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

24.04.2024 17:25
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Kırmızı ışık ihlali yaptı, 4 kişiye çarptı

Bir bebek ve 3 kadına çarpan otomobil kamerada

BATMAN - Batman'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin yaya geçidinde çarptığı biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasında kayıt altına alındı.

Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan Petrol City Alışveriş Merkezi önünde dün akşam saatlerinde 34 ER 1081 plakalı Audi marka otomobili ile kırmızı ışık ihlali yapan Müslüm Cankurt yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kaza anı olay yeri yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, çarpmanın etkisi ile pusette bulunan 8 aylık Delal Asya Sevdi bebek ile Zelal Sevdi, Belinay Berfin Günenç ve Elif Erpolat savrulduğu yer alıyor.

Görüntülerin devamında, çarpmanın şiddeti ile bebeğin bulunduğu puset parçalanarak havalandığı, ve sonrasında yolun ulaşıma kapandığı da yer alıyor.

Kaza sonrası Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı 3 kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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