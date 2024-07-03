Kırşehir Belediye Başkanı ile Uzman Çavuş Arasında Trafikte Gerginlik - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Başkanı ile Uzman Çavuş Arasında Trafikte Gerginlik

Kırşehir Belediye Başkanı ile Uzman Çavuş Arasında Trafikte Gerginlik

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile bir uzman çavuş arasında trafikte gerginlik yaşandı. Arbedede başkanın kendisini yumrukladığını iddia eden uzman çavuş, suç duyurusunda bulundu.

03.07.2024 16:51  Güncelleme: 16:52
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile bir uzman çavuş arasında trafikte gerginlik yaşandı. Arbedede başkanın kendisini yumrukladığını iddia eden uzman çavuş, suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, kız arkadaşıyla birlikte aracıyla evine giden Uzman Çavuş Y.S., kırmızı ışıkta beklerken bir araca selektör yaptı ve selektör yapılan araçtan inen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile uzman çavuş arasında gerginlik yaşandı.

Arbede sırasında kendisine tokat atıldığını ileri süren Y.S., olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Şahıs ifadesinde, "Kırmızı ışık yeşile dönünce aracımla hareket ettim. Marka ve modelini bilmediğim siyah renkli otomobil uyarı selektörüm sonrası önüme kırdı. Daha sonra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu aracından inerek yanıma geldi. Aracımın camı açıktı. Kız arkadaşım beni belediye başkanı olduğu konusunda uyardı. Belediye başkanı yakamdan tutup sol yanağıma yumruk attı. Beni aracımdan çıkarmaya çalıştı. Kendisine askeri personel olduğumu söyledim. Çevrede biriken vatandaşlar, olay büyümesin diye beni olay yerinden uzaklaştırdı" dedi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Olay sırasında alkollü olduğu ileri sürülen Uzman Çavuş Y.S.'nin "alkollü araç kullanmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, gerginliğe şahit olan çevredeki insanların olay yerine yönelişi kameraya yansıdı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir Belediye Başkanı ile Uzman Çavuş Arasında Trafikte Gerginlik - Son Dakika

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