Kırşehir'de Aykırı Motosiklet Denetimi
Kırşehir'de trafik denetiminde aykırı egzoz ve sürücü belgesiz motosiklet trafikten men edildi.
Kırşehir'de trafik ekipleri denetimlerde aykırı egzoz sistemi kullanıldığı ve sürücü belgesiz kullanıldığı tespit edilen motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde, sahte plaka takıldığı, mevzuata aykırı egzoz sistemi kullanıldığı ve sürücü belgesiz araç kullanıldığı belirlenen motosiklet hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde Y.B. isimli şahsa, Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi.
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