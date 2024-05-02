Kırşehir'de Bunalıma Giren Genç Otoparkta İntihar Etti - Son Dakika
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Kırşehir'de Bunalıma Giren Genç Otoparkta İntihar Etti

Kırşehir\'de Bunalıma Giren Genç Otoparkta İntihar Etti

Kırşehir'in Mucur ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan bir genç, otoparkta intihar etti. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, genç için müdahalede bulundu ancak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.05.2024 13:57
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde bunalıma giren genç otoparkta intihar etti.

Edinilen bilgiye iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan K.K. ilçe merkezinde aracını otoparka park etti. K.K. daha sonra yanında bulunan tabancayla intihar etti. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından önce Mucur İlçe Devlet Hastanesi'ne oradan da Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.K., tüm müdahalelere rağmen kurtaramayan hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Bunalıma Giren Genç Otoparkta İntihar Etti - Son Dakika

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