Kırşehir\'de Bunalıma Giren Genç Otoparkta İntihar Etti

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Kırşehir'in Mucur ilçesinde bunalıma giren genç otoparkta intihar etti.

Edinilen bilgiye iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan K.K. ilçe merkezinde aracını otoparka park etti. K.K. daha sonra yanında bulunan tabancayla intihar etti. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından önce Mucur İlçe Devlet Hastanesi'ne oradan da Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.K., tüm müdahalelere rağmen kurtaramayan hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR