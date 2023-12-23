Kırşehir\'de DEAŞ Terör Örgütü adına faaliyet yürüten 2 kişi yakalandı

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CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi•
Kırşehir'de, DEAŞ Terör Örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen A.J.E. ve F.K.L., Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Çok sayıda örgüte ait dijital dokümanla ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR
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