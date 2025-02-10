Kırşehir\'de Feci Kaza: Sürücü Ağır Yaralı

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Kırşehir'de kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Dinekbagıi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan sürücüyü ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR