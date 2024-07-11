Kırşehir'de Fenomen Muhtar Adayı Aydın Battal'ın Dolandırıcılık Davasında Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Kırşehir'de Fenomen Muhtar Adayı Aydın Battal'ın Dolandırıcılık Davasında Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı

Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra sosyal medyada fenomen olan muhtar adayı Aydın Battal'ın dolandırıldığını iddia ettiği davada, şüphelilerin ifadeleri mahkemede ortaya çıktı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek kendilerini savundu ve dolandırıcılıkla suçlanmayı reddetti.

11.07.2024 14:48
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Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra sosyal medyada yayınladığı video ile fenomen olan ve dolandırıldığını da sosyal medya üzerinden anlatan fenomen muhtar adayı Aydın Battal'ın davasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Kırşehir Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan sanık M.B. ve E.C., haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek Aydın Battal'ı dolandırmadıklarını savundu. Sanık M.B., Battal'ı dolandırmadığını, alınan koyunlar karşısında imzalanan senet günü gelmeden dolandırıcılıkla suçlandığını söyledi. M.B., "Ben düğün organizasyonu işi ile uğraşıyorum. Düğünlerde yemek için ete ihtiyacımız oluyor. Olay tarihinden önce bir arkadaşımızın düğünü için ete ihtiyacımız oldu. Müştekiyi sosyal medyadan takip ediyordum ve hayvancılık ile uğraştığını biliyordum. Kendisini koyun almak için aradığımda dizi çekiminde olduğunu ve eşinin bizlere yardımcı olabileceğini söyledi. Benim dolandırıcılık gibi bir kastım yoktur. Senedin günü dahi gelmeden böylesi bir suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"Kamu kurumları adlarını kullanmadık"

Fenomen muhtar adayı Aydın Battal'ın şüphelilerin kamu kurumundan geldiğini ve bu yolla dolandırıldığını iddia etmesi üzerine sanık E.C., "Vefat eden annemin hayrına kurban kesmek istedim. Bunun için de Aydın Battal ile görüştüm. 6 tane kuzu için 45 bin TL'ye anlaştık ve hayır olduğunu duyunca bir tanesini de kendisi hediye etti. O gün de acil ödemem gereken su borcumu ödemem için arkadaşım M.B.'den 7 kuzuyu almasını söyledim. Kuzuları getirdim ve Ortaköy'de bir kesimhanede keserek fakir ve fukaraya dağıtımını gerçekleştirdim. Kendimizi 'resmi bir kurumdan geldi' olarak göstermedik. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim dolandırıcılık gibi bir kastım yoktur" diye konuştu.

Fenomen muhtar adayı Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri'nde kendisine baldızı ve bacanağının oy vermemesi üzerine yazdığı şiir ve sosyal medyada yayınladığı video ile tanınan biri haline gelmiş, Gönül Dağı adlı diziden teklif alarak dizi kadrosunda 3 bölüm yer almıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Fenomen Muhtar Adayı Aydın Battal'ın Dolandırıcılık Davasında Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Fenomen Muhtar Adayı Aydın Battal'ın Dolandırıcılık Davasında Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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