Kırşehir'de iş yerine çağırıp darp ve gasp ettikleri 4 şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de iş yerine çağırdıkları kişileri zorla alıkoyup darp ederek paralarını zorla aldıkları iddia edilen 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp tutuklandı. Şüpheliler, Nevşehir ve Kırşehir'deki adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi.
Kırşehir'de iş yerine çağırdıkları kişileri darp ettikleri ve paralarını zorla aldıkları iddia edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin iş yerine çağırdıkları kişileri zorla hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları, darp ettikleri ve üzerlerindeki paraları zorla aldıkları yönündeki iddialar üzerine çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında V.S., E.U., A.E. ve K.Ş., Nevşehir ve Kırşehir'deki adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.
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