Kırşehir'de Jandarma Ekipleri Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Jandarma Ekipleri Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor

Kırşehir\'de Jandarma Ekipleri Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hazırlanan broşürlerle, vatandaşlar güvenilir olmayan sosyal medya hesaplarından alışveriş yapmamaları ve kendisini Jandarma, Polis, Savcı gibi tanıtarak para talep eden şahıslara inanmamaları konusunda bilgilendiriliyor.

12.02.2024 16:51  Güncelleme: 16:58
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KIRŞEHİR (İHA)– Kırşehir'de jandarma ekipleri dolandırıcılık karşısında duyarlı olunması için vatandaş bilgilendirmesi yapıyor.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hazırlanan broşürler, köy ve beldelerde vatandaşın görebileceği yerlere asıldı. Vatandaşların güvenilir olmayan sosyal medya hesaplarından alışveriş yapılmaması ve kendisini Jandarma, Polis, Savcı olarak tanıtarak para talep eden şahıslara inanılmaması gerektiği hazırlanan broşürlerle anlatılıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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