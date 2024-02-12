Kırşehir\'de Jandarma Ekipleri Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor

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KIRŞEHİR (İHA)– Kırşehir'de jandarma ekipleri dolandırıcılık karşısında duyarlı olunması için vatandaş bilgilendirmesi yapıyor.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hazırlanan broşürler, köy ve beldelerde vatandaşın görebileceği yerlere asıldı. Vatandaşların güvenilir olmayan sosyal medya hesaplarından alışveriş yapılmaması ve kendisini Jandarma, Polis, Savcı olarak tanıtarak para talep eden şahıslara inanılmaması gerektiği hazırlanan broşürlerle anlatılıyor. - KIRŞEHİR