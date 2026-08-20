Kırşehir\'de Kaçak Eşya Operasyonu

Kırşehir'de jandarması, Diyarbakır'dan diğer illere sevk edilen gümrük kaçağı eşya sevkiyatını durdurdu. Durdurulan tırda piyasa değeri yaklaşık 12.5 milyon TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan diğer illere bir tırla gümrük kaçağı eşya sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen şok yol kontrolü sırasında E.D. idaresindeki tır durduruldu. Araçta yapılan aramada, 253 çift spor ayakkabı, 400 kilogram kaçak çay, 85 kilogram tütün, bin 290 adet kozmetik ürün, 15 kilogram nargile tütünü, 480 adet güneş gözlüğü ve 3 bin adet şarj adaptörü ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.