Kırşehir'de Kaçak Sigara Operasyonu
Kırşehir'de bir araçta 460 paket doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi, T.S. hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir'de polis durdurulan bir araçta yapılan aramada 460 paket doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 460 paket doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili T.S. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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