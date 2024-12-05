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Kırşehir'de KADES'e Yoğun İlgi

Kırşehir\'de KADES\'e Yoğun İlgi

Kırşehir'de KADES uygulaması 1 ayda 820 kez indirildi, 1374 kişiye bilgilendirme yapıldı.

05.12.2024 13:08
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yapılan Kasım ayı Asayiş ve Güvenlik Durum bilgilendirmesinde KADES uygulamasının 1 ayda 820 kez indirildiği açıklandı.

Kırşehir Valiliği'nce yapılan bilgilendirmede; Kadın Destek Uygulaması (KEDES) hakkında bin 374 kişiye emniyet ve jandarma birimleri aracılığıyla bilgilendirme yapıldığı, yapılan bilgilendirmeler sonrasında uygulamayı indiren kadın sayısının 820 olduğu açıklandı. Öte yandan il genelinde emniyet birimlerince yapılan çalışmalarda; 1 milyon 125 TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi. Kırşehir'de; 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu çerçevesinde ekipler, Kasım ayı içerisinde yapılan toplam yakalamalarda 1 milyon 125 TL vergi kaybının önüne geçti. Şehir genelinde, Organize Suçlarla Mücadeleyle yapılan 3 operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve 22 fişeğe el konuldu.

SİBERAY projesiyle Kasım ayı içerisinde 9 etkinlik düzenlenerek 12 bin 280 kişiye bilgilendirme yapıldığı duyuruldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de KADES'e Yoğun İlgi - Son Dakika

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