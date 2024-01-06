Kırşehir\'de Kayıp Çiftin Cesetleri Bulundu, Sanıklara Verilen Cezalar Onaylandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan çiftin toprağa gömülü halde bulunması olayıyla ilgili olarak sanıklara verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

Olay, 31 Ocak 2021 tarihinde Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana geldi. Su tesisatçısı Osman Ç. ile amcasının oğluyla dini nikahla birlikte yaşayan Vildan İ., Kasım 2020'de kaçarak evlenip ilçe merkezine yerleşti. Vildan ve Osman'dan 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Osman Ç.'nin ailesi, Vildan'ın Bayramözü'nde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Jandarmanın köydeki araştırmalarıyla Vildan ve Osman'ın cesetleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş halde bulundu.

Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu cinayetle ilgili aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen zanlılardan birinin verdiği ifadede, Vildan İ.'nin ailesinin barışma bahanesi ile Vildan İ. ve sevgilisi Osman Ç.'yi Kaman ilçesine çağırdığını söyledi. Şahsın ifadesinde; "Kırşehir merkezden Kaman ilçesine barışmak için giden Vildan ve Osman çifti ile ailesi bir süre konuştu. Konuşmanın kavgaya dönmesinin ardından Vildan'ın ailesinden birileri Osman Ç.'yi evin banyosuna götürerek işkence etti. Osman Ç., çok kan akmasın diye leğene konuldu. Vücudunun farklı bölgelerinden yara alan Osman Ç. ve Vildan İ., römorka konularak boş bir araziye götürüldü. Yaralı halde römorkla taşınan Osman ve Vildan ateş edilerek öldürüldü" dediği öğrenildi.

Kırşehir'de görülmesi gereken dava güvenlik gerekçesiyle Uşak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Geçen yıl 5 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıkların avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılamada, Vildan İ.'nin babası Veysi İ., kuzeni Resul İ., kardeşleri Resul, Recep ve Ramazan İ.'ye 'töre saikiyle öldürme' ve 'kişiye yönelik eziyet çektirerek töre saikiyle öldürme', 'töre saikiyle kızını öldürme' ve damadına yönelik 'eziyet çektirerek öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca kuzen Resul İ., Resul ve Ramazan İ. kardeşlere 'cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezası, Vildan İ.'nin eniştesi Mehmet S., 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Vildan İ.'nin annesi Kadriye İ., kız kardeşi Hatice S. ile diğer kuzeni Berhude İ.'nin ise beraatına hükmedildi. Berhude I.'ye ayrıca 'suç delillerini yok etmek ve gizlemek' suçundan 1 yıl hapis cezasına karar verildi.

Verilen karar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. - KIRŞEHİR