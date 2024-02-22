Kırşehir\'de polis sahte altın konusunda bilgilendirme yaptı

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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis, kuyumcuları dolaşarak 'sahte altın' bilgilendirmesi yaptı.

Polisin bilgilendirmesi esnasında kuyumcular çarşısındaki bir esnaf ise vatandaşa 'gerçek ve sahte' altının nasıl ayrıldığını gösterdi. Kuyumcu ve sarraflarda meydana gelen dolandırıcılık olaylarına karşı emniyet birimleri bilgilendirme ve uyarı görevi yaptı. Şüpheli kişiler kadar kuyumcular tarafından yapılan işlemlerde de satış bedelinin üçüncü kişilere verilmemesi gerektiğini anlatan ekipler kuyumcu ve sarrafların duyarlı olmasını istedi.

Polisin uyarılarını dikkate aldıklarını aktaran Mustafa Oruç adlı kuyumcu, "Uyarı ve polislerin yaptıkları ihbarları dikkate alıyoruz. Kendi gruplarımız içinde de paylaşımlarda bulunarak arkadaşlarımızın duyarlı olmalarını sağlıyoruz" dedi.

"İmitasyon ve sahte altınlar şehir dışından geliyor"

Kırşehirli kuyumcu Bora Yılmaz, imitasyon ve sahte altınların şehir dışından getirildiğini söyleyerek, "Şehir dışından genellikle imitasyon ve sahte altınlar geliyor. Genel amaç ise kuyumcuların dolandırılması. Bizim tavsiyemiz dikkatli olunmasının yanı sıra vatandaşın tanıdığı ve güvendiği insanlardan alışveriş yapmaları" diye konuştu. - KIRŞEHİR