Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan bir kişi yakalandı

Kırşehir\'de terör örgütü propagandası yapan bir kişi yakalandı

Kırşehir'de gerçekleştirilen Bozdoğan-1 operasyonunda terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen M.Y. isimli kişi, ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramanın ardından adliyeye sevk edildi.

15.02.2024 12:10
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Kırşehir'de Bozdoğan-1 operasyonunda terör örgütü propagandası yapan bir kişi yakalandı.

Bölücü Terör Örgütüne yönelik yurt genelinde eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-1 operasyonunda terör örgütü PKK propagandası yaptığı öğrenilen M.Y. Kırşehir'deki ikametinde yakalandı. Kırşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.Y.'nin terör örgütü PKK propagandası yaptığı öğrenildi.

Ekiplerce evinde arama yapılan şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan bir kişi yakalandı - Son Dakika
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