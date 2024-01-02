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Kırşehir'de Tüfekli Saldırıda Hayatını Kaybeden Kişiyle İlgili Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Tüfekli Saldırıda Hayatını Kaybeden Kişiyle İlgili Şüpheli Serbest Bırakıldı

Kırşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen tüfekli saldırıda hayatını kaybeden kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda, iki ayrı eve düzenlenen saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırşehir\'de Tüfekli Saldırıda Hayatını Kaybeden Kişiyle İlgili Şüpheli Serbest Bırakıldı
02.01.2024 - 09:52,  Güncelleme: 09:53
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Kırşehir'de geçtiğimiz günlerde iki ayrı eve düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, 17 Aralık sabah saatlerinde Dedeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan T. (65) ile oğlu Musa T.'nin (45) yaşadığı eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi. Daha sonra aynı kişiler, köyde kahvehane işleten Veysel U.'nun yaşadığı eve de tüfekle saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel U., olaydan 14 gün sonra hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından araçla köyden kaçtığı belirlenen şüpheli Ö.G., D.U. ve F.Y. jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.Y., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Tüfekli Saldırıda Hayatını Kaybeden Kişiyle İlgili Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de Tüfekli Saldırıda Hayatını Kaybeden Kişiyle İlgili Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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