Kırşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

3.Sayfa

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda O.K., H.Ş., R.F.Ö. ve F.B.B. adlı kişilerin yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlendi. Ekipler tarafından yapılan teknik takip sonucu eş zamanlı olarak operasyon düzenlenirken, şüphelilerle birlikte 3 ruhsatsız tabanca, 42 fişek, bir tarihi eser ve kılıç ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR