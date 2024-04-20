Kırşehir'de yılan ile kedinin kavgası kamerada

Yılan ile kedinin kavgası kamerada
KIRŞEHİR - Kırşehir'de yılan ile kedinin kavgası kameraya yansıdı.
Ankara Caddesi üzerinde karşılaşan kedi ve yılan, birbirine girdi. Kedinin hızlı refleksleri ile yılanın saldırılarından kaçması kameraya yansırken; kedi de yılana saldırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.
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