Kırşehir\'de Yolcu Otobüsünde Kalp Krizi Geçiren Şahıs Hayatını Kaybetti

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Kırşehir'de bir yolcu otobüsünde seyahat eden şahıs, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, Malatya'dan yola çıkan yolcu otobüsünde meydana geldi. Z.D.'nin hareketsiz olmasından şüphelenen otobüs şoförü, otobüsü Kırşehir Otogarı'na çekti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Z.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilen Z.D.'nin cenazesi; işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - KIRŞEHİR