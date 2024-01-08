Kırşehir\'den arazi almak için gelen şahıs hastanede hayatını kaybetti

Kırşehir'den arazi almak için Afyonkarahisar'a gelen bir şahıs fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şahsın yapılan ilk muayenesinde kafa ve sırt bölgesinde darp izlerine rastlandı.

Olay, Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B., isimli şahıs arazi almak için Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyüne geldi. Burada arazi sahibi A.G., isimli şahıs ile görüşerek anlaştı. Ardından A.G., akşam olduğu için S.B.'yi misafir etti. Sonrasında fenalaşan S.B., çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayan S.B., yaşamını yitirdi. Yapılan ilk tespitlerde S.B.'nin kafa ve sırt bölgesinde darp izlerine rastlandı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri S.B.'nin yanında bulunduğu ve sonrasında kaçtığı tespit edilen iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipleri önce şahısların kaçarken kullandıkları otomobilin peşine düştü. Sonrasında ise aracı Ankara'da durdurarak içerisindeki E.G. (31) ve M.G. (31) isimli şahısları gözaltına aldı.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR