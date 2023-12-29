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Kırşehir Polisi, Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Satışı Yapan Mekanlarda Denetim Yaptı - Son Dakika
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Kırşehir Polisi, Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Satışı Yapan Mekanlarda Denetim Yaptı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde tekel bayileri ve alkollü mekanlarda sahte alkol ve bandrol denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmecilere bilgilendirme yapılırken, müşterilere de kaçak ve sahte alkol kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kırşehir Polisi, Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Satışı Yapan Mekanlarda Denetim Yaptı
29.12.2023 - 15:28,
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Kırşehir polisi, yılbaşı öncesinde alkollü içki satan mekanlarda denetim yaptı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde tekel bayilerinde ve alkollü mekanlarda sahte alkol ve bandrol gerçekleştirdi. Tekel bayi ve alkollü mekanların işletmecilerini bilgilendiren ekipler, müşterilere de kaçak ve sahte alkol kullanımına karşı uyarılarda bulundu.

Ekiplerin denetimlerinin süreceği belirtildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Tekel, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir Polisi, Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Satışı Yapan Mekanlarda Denetim Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir Polisi, Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Satışı Yapan Mekanlarda Denetim Yaptı - Son Dakika
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