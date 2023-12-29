Kırşehir Polisi, Yılbaşı Öncesi Alkollü İçki Satışı Yapan Mekanlarda Denetim Yaptı

Kırşehir polisi, yılbaşı öncesinde alkollü içki satan mekanlarda denetim yaptı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde tekel bayilerinde ve alkollü mekanlarda sahte alkol ve bandrol gerçekleştirdi. Tekel bayi ve alkollü mekanların işletmecilerini bilgilendiren ekipler, müşterilere de kaçak ve sahte alkol kullanımına karşı uyarılarda bulundu.

Ekiplerin denetimlerinin süreceği belirtildi. - KIRŞEHİR