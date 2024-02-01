Kış Aylarında Vücut Sıcaklığını Yüksek Tutmanın Yolları

Bariatrik Cerrahi Diyetisyen Cansu Arslan, kış aylarında besinlerin gücünden faydalanarak vücut sıcaklığını daha iyi tutabilmenin mümkün olduğunu söyledi.
Kış aylarının etkisini daha çok hissettirdiği bu günlerde vücut ısısını yüksek tutmaya yönelik beslenme şekli kışı daha rahat geçirmenizi sağlayabilir. Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyen Cansu Arslan, kış aylarının gelmesi ile birlikte vücut sıcaklığını korumada zorlanmalar görülebileceğini ifade ederek "Vücut sıcaklığının düşmesi bağışıklık sisteminin daha yavaş çalışmasına sebep olur. Vücut hastalanmaya yatkın hale gelir. Bu durumdan en çok çocuklar, yaşlılar, gebeler ve demir eksikliği olan bireyler etkilenir. Kış aylarında besinlerin gücünden faydalanarak aslında vücut sıcaklığını daha da iyi tutmamız mümkün. Burada doğru besinleri seçip doğru miktarlarda tüketmek vücudumuza yardımcı olacaktır" dedi.
"Kırmızı pancar kış mevsiminde tüketmemiz gereken besinler arasında"
Arslan, kış mevsiminde kırmızı pancarın tüketilmesi gereken besinlerin arasında olduğunu söyleyerek, "Vücudumuzda termojenik denge dediğimiz sıcaklık dengesini kurmak için beslenmemizde protein ve demir kaynaklarına yer verirken iyi karbonhidrat kaynaklarıyla da desteklemek gerekir. Bütün bunları değerlendirdiğimizde öne çıkan 5 besin olduğunu görüyoruz. Bahsetmemiz gereken ilk besin yumurta. Yumurta iyi bir protein, A vitamini, D vitamini ve demir kaynağıdır. Yumurtayı bol yeşillikle birlikte tüketmek ve özellikle üzerine karabiber atarak tüketmek bizim için daha iyi olacaktır. Çünkü karabiberin içerisindeki "piperin" dediğimiz madde vücut sıcaklığını arttırmaya yardımcı bir maddedir. Kırmızı pancar tam kış mevsimindeyiz tüketmemiz gereken besinler içerisinde A, B, C vitaminlerinden ve demirden çok zengin bir besin. Kırmızı rengini veren güçlü antioksidan içeren iyi bir enerji kaynağı. 1 tanesi yaklaşık 30-40 kalori olan kırmızı pancarı salatalarda kullanabiliriz" diye konuştu.
Bu beş besin hastalıklardan koruyor
Arslan, kış aylarında keçiboynuzu pekmezi, kestane ve salebin de tüketildiğinde vücudu sıcak tuttuğunu ifade ederek, "Bizim için önemli olan keçiboynuzu pekmezi. Pekmez zaten kültürümüzde çok yaygın bir besin ancak keçiboynuzu pekmezinin vücuda ısı ve direnç kazandırmada daha yardımcı olduğunu görüyoruz. Beslenmemize uygun olarak günlük bir yemek kaşığı kadar kullanılması bizim için yeterlidir. Dördüncü besin, kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane. Kestanenin 2-3 tanesi yaklaşık 100 kaloriye denk gelir. Porsiyon kontrolü yaparak vücuda enerji sağlanması adına sıcaklığı arttırmak adına tüketilebilir. Beşinci besinimiz yine kışın tüketimi artan bir içecek olan salep. Orkidegillerden yapılan salep sütle birleşince iyi bir protein, kalsiyum kaynağı oluyor. Ama burada iki tane bileşenle birlikte tüketmek önemli. Birincisi vücut ısısını arttırıcı olan zencefili eklemek, İkincisi de toz tarçınla birlikte tüketmek. Bu şekilde vücut ısısını dengeleyici bir besin elde etmiş oluyoruz. Bir bardak salep yaklaşık 200 kalori ve ara öğün olarak tercih edilebilir. Saydığım bu 5 besini güne dengeli bir şekilde yaydığımız da soğuk havayla, hastalıklarla daha iyi mücadele ettiğimizi ve daha dinç daha enerjik bir vücuda sahip olduğumuzu göreceksiniz" şeklinde konuştu. - SİVAS
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te çay ocağında öldürülmesiyle ilgili bir video ortaya çıktı. Pişkin'in daha önce paylaştığı videoda tarikatlara yönelik eleştirilerde bulunduğu görüldü. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen Pişkin kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, 200 gram ekmeğin fiyatı 9 liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Bu zam, Temmuz 2023'te yapılan son zamdan sonra gerçekleşti. Yeni tarife, 2 Şubat itibarıyla İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken, DEM Parti'nin özellikle İstanbul ve Ankara'dan aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olmuştu. Gelen son bilgilere göre; son dakika değişikliği olmazsa DEM Parti İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın adını açıklayacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı. Ömür, Hull City ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli olarak Trabzonspor'a 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay ödenecek.
Meta, X, TikTok, Snapchat ve Discord sosyal medya uygulamalarının yöneticileri ABD Senatosu'nda ''sosyal medya platformlarında çocukların cinsel istismarı'' konusunda düzenlediği oturumda ifade verdi. META CEO'su Mark Zuckerbeg, oturumun sonunda özür dilemek zorunda kaldı.
Şarkıcı Mehtap Yılmaz, Dilber akımına uyarak cesur elbisesiyle pavyon dansı yapan Nez'i hedef alarak "Beynine oksijen gitmiyor herhalde. Bu dansla bu kıyafetle bu jartiyeriyle acilen pavyona başlasın" dedi. Nez ise bir açıklama yaparak Yılmaz'a dava açacağını söyledi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Evin 6 Şubat'ta yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine gece yarısı 95 kuruş zam gelirken, fiyat artışıyla birlikte Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 40 lirayı, İstanbul'da ise 39 lirayı aştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kış Aylarında Vücut Sıcaklığını Yüksek Tutmanın Yolları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?