Kısırkaya Plajı\'nda Kaybolan İki Genç İçin Arama Devam Ediyor

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Plajı'nda denize giren ve kaybolan 2 genci arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor. Gençlerin ailelerinin bekleyişi sürüyor.

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda dün sabah saat 08.00 sıralarında yasak olmasına rağmen denize giren Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça (18) bir süre sonra dalgaların arasında kaybolmuştu. İhbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor. Jandarma, sahil güvenlik, AFAD, Kısırkaya Plajı can kurtaran ekipleri ve helikopter destekli arama kurtarma çalışmalarına devam etti.

"Kısırkaya Plajı Türkiye'nin en tehlikeli yeri"

Kısırkaya Plajı'nda denize girip kaybolan Enes Açıkça'nın akrabası İrfan Akyıldız, "Ben uluslararası gemilerde 18 sene güverte reisliği yaptım. 2003 yılında Ukrayna Odessa Limanı'ndan kalkıp Kısırkaya köyüne hava şartlarından dolayı demir attık. Türkiye'nin en tehlikeli yeri burası. Ayrıca burada kum gemileri denizden kum çekiyor. Bu sebeple de buralarda kum kuyuları açılıyor. İnsanların boğulma nedeni bu. Anlatmak isteğim, burası çok tehlikeli bir yer. Gençler buraya gelip denize giriyor. Yetkililerin buraya girişi kapatması gerekiyor. Buranın güvenliğinin sağlaması gerekiyor. Sabah Kısırkaya köyüne gelip denize girmişler ondan sonra gören olmamış. Ailesinin buraya denize girmeye geldiğinden haberi vardı" dedi.

"İnşallah bulunurlar, cesetleri bile yeter bize"

Enes Açıkça'nın diğer bir akrabası Abdullah Açıkça ise, "Enes Açıkça benim yeğenim. Ailelerine haber verip buraya gelmişler. Ben ilk defa buraya geliyorum. Deniz çok dalgalıydı. 21 saat oldu bekliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Helikopter de geldi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. İnşallah bulunursa cesedi yeter bize. Annesi, babası ve tüm akrabaları merak ediyor" diye konuştu.

"Uzak taraflara kimse gitmiyor"

Sedat Yağız'ın amcası olan Celalettin Yağız ise, "Baksanıza sahil bomboş. Yeteri kadar eleman gönderilmiyor. Aramalar hep tek bölgeye odaklanmış durumda. Diğer taraflara bakan yok. Uzak taraflara kimse gitmiyor. Dün saat 10.00'dan beri arama çalışmaları devam ediyor. Bizim tek isteğimiz bir talebimiz daha fazla arama kurtarma ekibinin gönderilmesi. Ne kadar çok insan ararsa o kadar hızlı bulunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL