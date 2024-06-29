Kişisel bakım mağazasında indirim çılgınlığı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kişisel bakım mağazasında indirim çılgınlığı

Yurt genelindeki bir kişisel bakım mağazası zincirinin başlattığı yüzde 80 indirim kampanyası sebebiyle Ankara'da raflar boşalırken Şanlıurfa'da müşteriler arasında kavga çıktı. Ülkedeki popüler kozmetik mağaza zincirinin duyurduğu yüzde 80 indirim sebebiyle sabah saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ankara'daki bir mağazada boş raflar görüntülenirken Şanlıurfa'da ise aralarında anlaşamayan müşteriler arasında kavga çıktı. Saç saça, baş başa birbirine saldıran kadınların kavgaları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.06.2024 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kişisel bakım mağazasında indirim çılgınlığı

ANKARA - Yurt genelindeki bir kişisel bakım mağazası zincirinin başlattığı yüzde 80 indirip kampanyası sebebiyle Ankara'da raflar boşalırken Şanlıurfa'da müşteriler arasında kavga çıktı.

Ülkedeki popüler kozmetik mağaza zincirinin duyurduğu yüzde 80 indirim sebebiyle sabah saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ankara'daki bir mağazada boş raflar görüntülenirken Şanlıurfa'da ise aralarında anlaşamayan müşteriler arasında kavga çıktı. Saç saça, baş başa birbirine saldıran kadınların kavgaları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Şanlıurfa, Ankara, Kavga, Olaylar, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kişisel bakım mağazasında indirim çılgınlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
19:25 Moody’s: Türkiye’nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
20:38 Consensys, SEC tarafından dava edildi Consensys, SEC tarafından dava edildi
19:11 Biden ve Trump’ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye’nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu
18:14 Elektriğin ardından şimdi de bu İzmir’de suya rekor zam Elektriğin ardından şimdi de bu! İzmir'de suya rekor zam
17:55 Gri listeden çıkmak ne anlama geliyor İşte 10 soruda Türk ekonomisinin yeni dönemi Gri listeden çıkmak ne anlama geliyor? İşte 10 soruda Türk ekonomisinin yeni dönemi
17:33 Herkes bu fotoğrafı konuşuyor Bizim Çocuklar “Bayrak asan dayı“ ile buluştu Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar "Bayrak asan dayı" ile buluştu
16:57 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya’nın oğlu LGS’de Türkiye 1’incisi oldu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 07:53:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kişisel bakım mağazasında indirim çılgınlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement