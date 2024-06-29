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Kişisel bakım mağazasında indirim çılgınlığı

ANKARA - Yurt genelindeki bir kişisel bakım mağazası zincirinin başlattığı yüzde 80 indirip kampanyası sebebiyle Ankara'da raflar boşalırken Şanlıurfa'da müşteriler arasında kavga çıktı.

Ülkedeki popüler kozmetik mağaza zincirinin duyurduğu yüzde 80 indirim sebebiyle sabah saatlerinden itibaren mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ankara'daki bir mağazada boş raflar görüntülenirken Şanlıurfa'da ise aralarında anlaşamayan müşteriler arasında kavga çıktı. Saç saça, baş başa birbirine saldıran kadınların kavgaları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.