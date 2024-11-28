Kıskançlık Cinayeti: 6 Çocuk Annesi Öldürüldü

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6 çocuk annesini öldüren koca tutuklandı

Kıskançlık cinayetinin zanlısı: "Eve çiçek gelmişti"

ANTALYA - Antalya'da çocukların evde olmadığı sırada kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada tabanca Hale Akbaş Poyraz'ı başından vurularak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün öğlen saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 sokak üzerinde bulunan bir sitenin A Blok'ta bulunan 3'üncü katında meydana gelen olayda kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından 39 yaşındaki Hale Akbaş Poyraz, İkinci eşi Abdullah Poyraztarafından tabanca ile başından tek el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından ikametten ayrılan Abdullah Poyraz, birkaç saat sonra polis merkezine giderek "Eşimi öldürdüm" diyerek teslim olmuştu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz'ın 4 çocuğu ise devlet korumasına alınırken, polis merkezine giderek teslim olan ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Abdullah Poyraz, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ilk ifadesinde Abdullah Poyraz'ın, Hale Akbaş Poyraz'ın otelde çalışmaya başladıktan sonra tavır ve hareketlerinin değiştiğini belirterek, "Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım" dediği öğrenildi. Abdullah Poyraz, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.