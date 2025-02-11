Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisini tabancayla ağır yaraladı

3.Sayfa

Cübbeli Ahmet\'ten Diyanet\'e olay mesaj: Çok önemli bir ihtar!

Brezilya'da şok edici güvenlik kamerası görüntüleri, bir kadının kıskançlık krizi sonucu aldatan sevgilisini vurduğu anı gözler önüne serdi.

36 yaşındaki Diana da Silva, Perşembe günü Sao Paulo'da kimliği açıklanmayan 46 yaşındaki erkek arkadaşını ağır yaraladıktan sonra polisten kaçıyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, adam dairesine doğru yürürken da Silva'nın dışarı fırlayıp onu sırtından vurduğu görülüyor. Kurşunun etkisiyle adam geriye doğru cam masaya çarpıp yere düşüyor.

Görüntülerde da Silva, kanlı bir şekilde yerde yatan ve kendisini tekrar vurmaması için yalvaran erkek arkadaşıyla alay ederken görülüyor.

Kadın daha sonra geri çekiliyor ve tetiği çekiyor, ancak silah tutukluk yapıyor gibi görünüyor.

Yaralı adam kana bulanmış yerden kalkmaya çalışırken, kız arkadaşı apartmana geri dönüyor.

Ardından koltuktan bir bıçak alıp yerde yatan erkek arkadaşına bağırıyor.

Adam Santa Marcelina Hastanesi'ne kaldırıldı. São Cristóvão hastanesine sevk edildi ve Cuma günü itibariyle durumu stabil olarak bildirildi.

Brezilyalı haber sitesi G1'e göre, Sivil Polis soruşturmacıları hastanedeki bir tanıktan, adamın kız arkadaşının başka bir kadınla birlikte olduğunu öğrenince kıskançlık krizine girdiğini söylediğini öğrendi.

Bir komşu UOL Noticias'a çiftin sürekli tartıştığını ve birbirlerine küfür ettiklerini söyledi.

"Hiç sınırları yoktu. Gündüz olabilir, şafak vakti olabilir," dedi komşu. "Bu yüzden kimsenin onlarla pek teması yoktu."

Yetkililer, erkek arkadaşına ait olan dairede arama yaptı ve bıçak ile silahı ele geçirdi. Ateşli silah ne erkeğe ne de kız arkadaşına kayıtlıydı.