Kıskançlık krizine girip eski eşinin yanındaki kişiyi silahla rehin alan adam tutuklandı
BURSA - Bursa'da eski eşini fırında biriyle görünce kıskançlık krizine giren adam eski eşinin yanındaki kişiyi silahla rehin aldı. Polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alınan kıskanç eski eş çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken rehin aldığı kişi başına aldığı kabza darbesiyle yaralandı.
Olay Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Eski Tahal Cadde üzerindeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski eşi A.E.'yi Y.K. ile bir fırında gören Adem Dikici fırına girerek Y.K.'yı silahla rehin aldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise fırının yakınındaki Çarşı Polis Merkezi'ne giderek yaşanan durumu aktardı. Polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı fırına gelerek ikna yolu ile şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Suç aleti silah ile birlikte yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken rehin alınan Y.K.'nın silah kabzası ile başına darbe aldığı tespit edildi. Yaralı Y.K. olay yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Adem Dikici karakoldaki ifadesinde eski eşini Y.K. ile birlikte görünce kıskançlık krizine girdiğini söyledi. Sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan Adem Dikici cezaevine gönderildi.
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