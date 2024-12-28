Kıyıköy\'de Aşırı Rüzgar Yangına Neden Oldu

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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde aşırı rüzgarın kopardığı elektrik telleri yangına neden oldu.

Olay, Kıyıköy beldesi lahanalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik telleri şiddetli rüzgar yüzünden koptu. Kopan tellerden çıkan kıvılcımlar ormanlık alanda ağaçları tutuşturdu.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Öte yandan karayoluna devrilen ağaçlar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. - KIRKLARELİ