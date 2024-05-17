Kız meselesi yüzünden atölyede bıçaklı saldırı - Son Dakika
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Kız meselesi yüzünden atölyede bıçaklı saldırı

Denizli'de kız meselesi yüzünden tartışan bir kişi, husumetlisini çalıştığı tekstil atölyesinde bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı arıyor.

17.05.2024 23:11
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Husumetlisini çalıştığı atölyede bıçakla ağır yaraladı

DENİZLİ - Denizli'de kız meselesi yüzünden tartıştığı kişinin çalıştığı tekstil atölyesine giden şahıs, husumetlisini bıçakla ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.T, ile Ramazan Güven arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kız meselesi yüzünden aralarında husumet oluşan M.T, Güven'in çalıştığı tekstil atölyesine bir arkadaşıyla birlikte geldi. Atölyenin ikinci katında çalışan Güven ile M.T, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, yanında getirdiği bıçakla Güven'in vücudunun farklı yerlerinden yaraladı. Daha sonra yanında getirdiği arkadaşıyla M.T, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Atölyede çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Güven, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olan Güven'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. M.T, ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Denizli, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız meselesi yüzünden atölyede bıçaklı saldırı - Son Dakika

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