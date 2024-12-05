Psikolojik sorunlar yaşayan fırın çalışanı kızgın pekmezi başından aşağı döktü - Son Dakika
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Psikolojik sorunlar yaşayan fırın çalışanı kızgın pekmezi başından aşağı döktü

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Adana'da bir süredir borç içinde olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen bir fırın çalışanı, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Başında ve vücudunda ağır yanıklar oluşan fırıncı hastaneye kaldırılırken henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Öte yandan korkunç olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

05.12.2024 13:29
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Adana'da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına döken fırın çalışanı, ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Simit üretilen bir fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Psikolojik sorunlar yaşayan fırın çalışanı kızgın pekmezi başından aşağı döktü
Kaynak: DHA

İnceleme, 3-sayfa, Fırıncı, Seyhan, Simit, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Psikolojik sorunlar yaşayan fırın çalışanı kızgın pekmezi başından aşağı döktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • VURKAÇOĞLU:
    Allah milleti bu borç batağına sürükleyen lerden hesabını sorsun herkesin psikolojisi bozuk trafikte,metroda, minibüste,okulda, iş yerinde,hastanede heryerde insanlar bunalımda nefes alamıyoruz. 80 11 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    He he kesin psikolojik sorun klasik ekepe yalanı medyaya moda oldu 43 31 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tek sebebi erdoan akape 54 19 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Akp nin halkı getirdiği nokta 51 18 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    kurtuldu mu simdi borclardan?? 31 11 Yanıtla
  • mustafa dedeoglu:
    herkesin elinde telefon kripto kumar bahisten millet borçtan kurtulamıyor 17 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    kendıne nıye dokmuskı,belkıde karsıdakıne kızdıgına dokse ceza alır dıyerek kendıne dokmus olabılır 1 3 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    yazık olmuş Allah yardımcisi olsun ?? 4 0 Yanıtla
  • balder osman:
    psikolojisi düzgün olan mı var, faizle yoğrulan mideler kabına sığamıyor artık, fışkırıyor psikopat gibi yerden naşım, tövbe edersem huzura erer belki başım 4 0 Yanıtla
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