Kızı köpeklerin saldırısına uğrayan baba, yetkililerden çözüm istedi - Son Dakika
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Kızı köpeklerin saldırısına uğrayan baba, yetkililerden çözüm istedi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 4 yaşındaki küçük kızın babası, yetkililerin konuya bir çözüm bulmasını istedi. Baba İsa Savuşmak, köpeklerin farklı ilçelere bırakılmamasını ve çocuklarının güvende olmadığını belirtti.

14.06.2024 03:14
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Kızı köpeklerin saldırısına uğrayan baba, yetkililerden çözüm istedi

Baba İsa Savuşmak: "Köpekleri Viranşehir'den alıp Ceylanpınar'a, Ceylanpınar'dan alıp Viranşehir'e bırakmayın"

"Çocuklarımızın hayati tehlikesi var"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 4 yaşındaki küçük kızın babası, yetkililerin konuya bir çözüm bulmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki hafta içerisinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ayaklı kırsal Mahallesi Talihli mezrasında yaşandı. Dışarı çıkan annesi Emine Savuşmak'ın peşinden evden çıkan 4 yaşındaki E.S., 2 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Özel araçla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, buradaki ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan küçük kız, daha sonra taburcu edildi. Köpeklerin saldırısına uğradığı mezraya geri dönen küçük kızın dışarı çıkmaya korktuğu belirtildi.

Kızına sarılan baba İsa Savuşmak, yetkililerin en kısa zamanda sokak köpekleri sorununa çözüm bulmasını istedi. Çocuklarının güvende olmadığını söyleyen Savuşmak, "Kızım cumartesi günü sabah 08.00 sıralarında kapının önünde oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Gözü ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok ciddi hasarlar var. Karnında, özel bölgelerinde de aynı şekilde yaralar var. Viranşehir Devlet Hastanesine gittik. Oradaki ilk müdahalenin ardından kızımı kendi aracımla Şanlıurfa'ya götürdük. Saat 14.30'da müdahale edildi. Ondan sonra bizi eve gönderdiler. Şimdi yine Viranşehir Devlet Hastanesine götüreceğim" dedi.

"Köpekleri o ilçeden alıp diğer ilçeye bırakmayın"

Köpeklerin o ilçeden alınıp diğer ilçeye bırakılmaması gerektiğini söyleyen İsa Savuşmak, "Bu sokak hayvanlarını lütfen toplayın, barınağa götürün. İlçeden ilçeye, örneğin Viranşehir'den alıp Ceylanpınar'a bırakmayın, Ceylanpınar'dan alıp Viranşehir'e bırakmayın. Çocuklarımızın hayati tehlikesi var. Çocuklarımız artık kapının önünde bile güvende değil. Lütfen artık barınak yapın, ne yapıyorsanız yapın bu olaya artık bir çözüm üretin. Biz vatandaş olarak çok mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Tek başına görünce saldırmışlar"

Evden çıkınca kızının da peşinden habersiz dışarı çıktığını söyleyen anne Emine Savuşmak ise "Kızım ve oğlum evdeydi. Ondan sonra meğerse peşimden gelmiş. Onu tek başına görünce saldırmışlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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