Kızılcahamam'da Atlı Polisler Görevde

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kızılcahamam'da Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, kentin bazı cadde ve sokaklarında görev almaya başladı. Huzur ve güvenliğin sağlanması amacı ile devriye gezen atlı birlikler, kentin Soğuksu Milli Parkı içi, işlek cadde ve meydanlarında görev yaptı. Ekipler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. - ANKARA