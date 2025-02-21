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Kızılcahamam'da kaçak alkol operasyonu yapıldı: 2 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, kaçak alkol satışı yapan iki kişi suçüstünde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma ekiplerinin, ilçe genelinde sahte-kaçak alkollü içki satışının engellemesine yönelik yürüttüğü çalışmada, İsmetpaşa Mahallesinde 2 şüphelinin sahte-kaçak alkol imal ettiği ve bu sahte alkolleri piyasaya sürdüğünü tespit etti. Şüphelilerin İsmetpaşa Mahallesinde bir metruk yerde sahte alkolleri sattığı anda polis ekiplerince suçüstü yapıldı. Şüphelilerin ikametlerine Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığınca arama kararı alınmış, yapılan aramalar sonucunda 19 litre, 5 litre, 1,5 litre ve 500 mililitre bidon ve şişeler de toplam 100 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Yapılan operasyonlar üzerine İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Şeref Elmas, halk sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkolle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.