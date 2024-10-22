Kızılcahamam\'da Tır Devrildi

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kontrolden çıkan plastik yüklü tır, yol kenarına devrildi. Kaza sebebiyle bölgede trafik bir süre aksadı.

Kaza, Kızılcahamam ilçesi Akyarma mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün virajı dönerken kontrolünü kaybettiği tır devrilerek savrulmaya başladı. Sürüklendikten bir süre sonra durabilen tırdan dağılan borular yola saçıldı. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. - ANKARA