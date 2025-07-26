Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda çıkarak evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızılcahamam'da Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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