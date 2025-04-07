Kızılırmak'a Düşen Şahsı Bulmak İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Kızılırmak'a Düşen Şahsı Bulmak İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak nehrine düşen bir kişinin kaybolması üzerine geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli sevk edildi.

07.04.2025 17:59  Güncelleme: 18:06
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Kızılırmak'a düşerek kaybolan şahsı arama çalışmaları başlatıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak nehrine düşen bir kişi kayboldu. Olay yerine gelen ekipler şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Burunören Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir şahıs Kızılırmak Nehri'ne düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, şahsı bulmak için nehirde arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Kayıp şahsın bulunması için olay yerine olarak 4 kişilik AFAD ekibi, su üstü arama kurtarma botu ile beraber daha sonra 2. ekip olarak 3 kişi ve 1 adet arama kurtarma köpeği olmak üzere toplam 7 personel yönlendirildi.

Ayrıca Sarıoğlan itfaiyesinden 3 kişi, Kayseri Büyükşehir Belediye itfaiyesinden dalgıç ekibi olarak 1. ekip 6 kişi, 2. ekip 7 kişi olmak üzere toplam 16 kişi, sağlık personeli olarak 1 adet 112 ambulansı ile beraber 3 kişi, UMKE ekibi 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi, Jandarma personeli olarak, Sarıoğlan Jandarma'dan İlçe Jandarma Komutanı, Bölük Komutanı ve 13 Jandarma personeli olmak üzere toplam 15 kişi, gönüllü STK olarak da Turkuaz arama kurtarma ekibinden 6 kişi olay mahalline yönlendirildi.

Ekiplerin bölgede kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızılırmak'a Düşen Şahsı Bulmak İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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