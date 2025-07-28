Kızılırmak\'ta Kaybolan Genç Cansız Bulundu

Nevşehir'de serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir- Gülşehir kara yolu üzerinde Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak Nehri'ne giren 28 yaşındaki tarım işçisi Ahmet Ş., bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Ahmet Ş.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ahmet Ş.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - NEVŞEHİR