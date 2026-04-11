Kızıltepe\'de Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavgada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?