Kızıltepe\'de Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavgada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN