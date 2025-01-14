Kızıltepe\'de Otomobil ve Tır Çarpıştı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kızıltepe İpek Mahallesi Dedeman Kavşağı'nda sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 02 FZ 408 plakalı otomobil ile 27 BAS 002 plakalı tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN