Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kızıltepe İpek Mahallesi Dedeman Kavşağı'nda sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 02 FZ 408 plakalı otomobil ile 27 BAS 002 plakalı tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızıltepe'de Otomobil ve Tır Çarpıştı - Son Dakika
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